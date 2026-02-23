Ким Чен Ын вновь стал генеральным секретарем ТПК
Лидера КНДР Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Съезд полностью поддержал предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост. В сообщении агентства говорится, что это назначение является оценкой истории за «прошедшую пятилетнюю борьбу».
«Товарищ Ким Чен Ын является самым выдающимся политиком, который с необыкновенной идейно-теоретической мудростью, незаурядной руководящей силой и благородными народными качествами вел нашу партию и народ по единому пути победы», — отметили в ЦТАК.
В агентстве также подчеркнули, что в этом решении отражены выбор и воля всего народа. Только Ким Чен Ын может представлять могущество и непобедимость КНДР, добавили в сообщении.
Ранее национальная разведслужба Южной Кореи предположила, что Ким Чен Ын мог назвать своей преемницей дочь.