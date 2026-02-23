Ким Чен Ын вновь стал генеральным секретарем ТПК

Лидера КНДР Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Съезд полностью поддержал предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост. В сообщении агентства говорится, что это назначение является оценкой истории за «прошедшую пятилетнюю борьбу».

«Товарищ Ким Чен Ын является самым выдающимся политиком, который с необыкновенной идейно-теоретической мудростью, незаурядной руководящей силой и благородными народными качествами вел нашу партию и народ по единому пути победы», — отметили в ЦТАК.

В агентстве также подчеркнули, что в этом решении отражены выбор и воля всего народа. Только Ким Чен Ын может представлять могущество и непобедимость КНДР, добавили в сообщении.

Ранее национальная разведслужба Южной Кореи предположила, что Ким Чен Ын мог назвать своей преемницей дочь.