Песков рассказал, каким будет следующий президент России

Песков: будущего президента будет выбирать народ, он будет как Путин

Будущий президент России будет таким же, как действующий глава государства Владимир Путин. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые», его процитировало РИА «Новости» .

«Такой же как Путин. В любом случае — такой, за какого вы проголосуете», — отметил Песков.

Следующие выборы главы государства в России пройдут в 2030 году.

На марафоне Песков поднял вопрос демографии. Он отметил, что Россия — огромная страна с очень маленьким населением. Приоритетом властей должна стать проблема повышения рождаемости. Песков призвал всех думать о демографии.

На вопрос, поздравит ли Путин выигравшего на выборах Дональда Трампа с победой, официальный представитель Кремля ответил, что не владеет такой информацией.