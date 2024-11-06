В Кремле рассказали, поздравит ли Путин Трампа с победой на выборах

Песков заявил, что не знает, поздравит ли Путин Трампа с победой на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, поздравит ли Владимир Путин Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Его процитировало РИА «Новости» .

«Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», — признался Песков.

Кроме того, он заявил, что сейчас неуместно рассуждать об урегулировании конфликта до официальной инаугурации, но США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины и могут повлиять на установление мира.

Трамп объявил о победе на выборах еще до официального оглашения результатов и теперь активно принимает поздравления из других стран.

Он станет вторым в истории США после Гровера Кливленда президентом, который вернется в Белый дом после поражения.