Песков призвал россиян подумать о демографии

Песков: каждый в России должен думать о демографии

Демографические проблемы являются огромным вызовом для России. Такое заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые». Его процитировало РИА «Новости».

«У нас огромная страна, но очень маленькое население. Огромный вызов для нас — демография. Поэтому каждый из нас должен о демографии», — сказал он.

По словам Пескова, повышение рождаемости остается одним из главных приоритетов в работе российских властей. Он добавил, что в стране нужно делать все для демографического роста.

Генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов ранее заявил, что молодые россиянки в первую очередь думают о построении карьеры, и только потом о создании семьи и рождении детей.

В России начали готовить законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Ее сравнили с идеологией «экстремистской направленности».