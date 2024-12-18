Число обращений на прямую линию Путина превысило 1,6 миллиона

Более 1,6 миллиона обращений поступило за день до начала прямой линии Путина

Фото: РИА «Новости»

За день до начала прямой линии президента России Владимира Путина более 1,6 миллиона человек оставили свои обращения главе государства. Об этом РИА «Новости» сообщили в Народном фронте.

В организации отметили, что по состоянию на 18 декабря поступили 1 608 940 обращений. В основном людей интересуют вопросы транспортной доступности, медицинского обслуживания, состояния дорог и социальной сферы.

Чаще всего в кол-центр поступают обращения из Центрального, Южного и Северо-Западного федерального округов.

Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия главы государства пройдет 19 декабря и начнется в 12:00. Для сбора заявок от населения организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что обращения россиян на прямую линию помогли составить топ-10 проблем в России.

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