Число обращений на прямую линию Путина превысило 1,6 миллиона

Более 1,6 миллиона обращений поступило за день до начала прямой линии Путина

За день до начала прямой линии президента России Владимира Путина более 1,6 миллиона человек оставили свои обращения главе государства. Об этом РИА «Новости» сообщили в Народном фронте.

В организации отметили, что по состоянию на 18 декабря поступили 1 608 940 обращений. В основном людей интересуют вопросы транспортной доступности, медицинского обслуживания, состояния дорог и социальной сферы.

Чаще всего в кол-центр поступают обращения из Центрального, Южного и Северо-Западного федерального округов.

Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия главы государства пройдет 19 декабря и начнется в 12:00. Для сбора заявок от населения организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что обращения россиян на прямую линию помогли составить топ-10 проблем в России.