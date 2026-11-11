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    Песков прокомментировал возможность участия Путина в саммите G20 в Майами

    Песков: пока нет решения об участии Путина в саммите G20 в Майами

    Фото: РИА «Новости»

    Пока неизвестно, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Майами, решение еще не принято, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

    «Но Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов побеседовать с российским лидером на встрече G20 в Майами, если Путин приедет. Президента России пригласил на мероприятие его американский коллега Дональд Трамп. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Соединенных Штатах 14–15 декабря.

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