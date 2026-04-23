Песков призвал не верить слухам о перестановках в кабмине

Слухи о кадровых перестановках в правительстве России не имеют отношения к действительности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым .

Он опроверг распространившиеся в Сети сообщения об отставках, которые якобы планируются после недавних критических замечаний президента Владимира Путина об экономическом росте.

«Это, знаете, такая традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал о ведении телеграм-канала Кремля после замедления мессенджера. По его словам, никаких трудностей с этим не возникло.

Также Песков заявил, что сожалеет о замедлении и нежелании Telegram исполнять требования законодательства.