Песков пояснил, почему Путин пригласил домой президента ОАЭ

Отношения Владимира Путина и лидера ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна доверительные и дружеские, поэтому они могут в неформальной обстановке обсуждать разные вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля ответил на вопрос, почему Путин принимал зарубежного гостя у себя дома в резиденции в Ново-Огарево. Там состоялась неформальная часть переговоров двух лидеров. Встреча в официальном формате пройдет в понедельник, 21 октября.

По словам Пескова, Путина и шейха Мухаммеда объединяют конструктивные и доверительные отношения, которые завязались давно.

«И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Президент ОАЭ прибыл в минувшие выходные в Россию. Он проехал по Москве на «Аурусе» в колонне с мотоциклами. Шейх Мухаммед примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.