Песков подтвердил предложение Минфина легализовать онлайн-казино

Минфин действительно предлагал легализовать онлайн-казино, но оценивать реальность таких нововведений пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву .

«Предложение еще будет прорабатываться», — подчеркнул представитель Кремля.

Министерство финансов оценивает объем черного рынка азартных игр в интернете в три триллиона рублей. При этом оператор обязан будет перечислять государству большие налоги — не менее 30%. Таким образом планируется привлечь в бюджет до 100 миллиардов рублей в год.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что у государства есть и другие способы привлечь в бюджет средства, например, увеличив налоги на прибыль для игорного бизнеса. По его мнению, нельзя зарабатывать на человеческой зависимости.