Минфин предложил Путину разрешить онлайн-казино в России

Министерство финансов России предложило президенту Владимиру Путину рассмотреть вариант легализации онлайн-казино в стране. Например, установить для этой деятельности налог 30%. Это может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас в России запрещены онлайн-казино, легально проводить азартные игры в интернете могут только официальные операторы букмекерских контор и тотализаторов. По оценке Минфина, объем легального рынка за 2024 год составил 1,7 триллиона рублей, а незаконного — порядка трех триллионов рублей при наличии примерно 100 функционирующих черных онлайн-казино.

Легализацию предложили установить при соблюдении ряда требований. Среди них — назначение оператора указом президента по предложению Правительства России, а также внедрение для онлайн-казино системы приема ставок через Единый центр учета по аналогии с букмекерскими конторами.

Министерство также отметило, что для таких организаций налог может быть не ниже 30% от выручки (за вычетом выплаченных призов), который оператор обязан будет перечислять каждый месяц. Если идею поддержат, то в бюджет будет поступать около 100 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила певца Егора Крида в рекламе созданных на Украине онлайн-казино. По ее словам, эти организации могли спонсировать ВСУ.