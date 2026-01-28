В ГД предложили Минфину альтернативу легализации онлайн-казино

Миронов: есть много способов пополнить бюджет без легализации онлайн-казино

Помимо возможной легализации онлайн-казино, у Минфина есть множество способов пополнения бюджета, в том числе за счет игорного бизнеса. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Мы предлагали: давайте поднимем налог на прибыль для игорного бизнеса до 50%, вдвое увеличим ставки на определенные налоговые объекты: игорные столы, автоматы и так далее», – сказал он.

По словам парламентария, эти меры помогут принести средства в бюджет и ограничат растущие сверхприбыли игорных заведений, которых достаточно и в офлайн-режиме.

Предложение Минфина о легализации онлайн-казино Миронов назвал циничным. Депутат подчеркнул, что нельзя зарабатывать на горе и зависимости людей.

«Это порочный подход. Так можно предложить и легализацию наркоторговли. Это ведь тоже деньги», – заключил он.