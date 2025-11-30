Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в начале следующей недели — до того, как Владимир Путин отправится с государственным визитом в Индию. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы Павла Зарубина на «России 1».
«Методом дедукции вы правильно угадали», — сказал представитель Кремля.
Путин посетит Индию 4–5 декабря.
Песков уже заявлял, что встреча Путина и Уиткоффа запланирована на первую половину следующей недели, пообещав, что точная дата будет объявлена отдельно.
На днях замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва готова работать с любыми материалами и предложениями, которые Уиткофф привезет на этот раз. Он напомнил, что визит спецпредставителя будет не первым, и подчеркнул, что пока нет ясности, чем завершились женевские обсуждения и как на процесс влияют «деструктивные силы» вокруг ЕС, пытающиеся тормозить прогресс.