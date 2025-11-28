Песков сообщил, когда пройдет встреча Путина и Уиткоффа

Пос ловам пресс-секретаря российского лидера, встреча произойдет в начале недели.

«Мы объявим день своевременно», — добавил Песков.

Накануне Песков сообщил журналистам, что визит Уиткоффа в Москву непременно состоится. Стороны планируют обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нет никаких поводов ставить под сомнение визит американского спецпосланника. Это не первый визит Уиткоффа в Москву, напомнил чиновник. Он отметил, что «с чем он приедет, с тем мы и будем работать».