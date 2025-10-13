Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент нет. Об этом написало РИА «Новости» .

Он пояснил, что, судя по высказываниям Трампа, американский лидер лишь допустил возможность такого разговора, однако никаких подтвержденных планов пока нет.

Ранее Трамп заявил журналистам, что готов обсудить с Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. По его словам, Вашингтон может рассмотреть этот шаг, если урегулировать украинский конфликт не удастся.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с американским коллегой отметил, что они детально обсудили усиление украинской противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ будут применять Tomahawk исключительно против военных целей.