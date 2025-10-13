Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент нет. Об этом написало РИА «Новости».
Он пояснил, что, судя по высказываниям Трампа, американский лидер лишь допустил возможность такого разговора, однако никаких подтвержденных планов пока нет.
Ранее Трамп заявил журналистам, что готов обсудить с Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. По его словам, Вашингтон может рассмотреть этот шаг, если урегулировать украинский конфликт не удастся.
Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с американским коллегой отметил, что они детально обсудили усиление украинской противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ будут применять Tomahawk исключительно против военных целей.