Трамп раскрыл, когда Украина получит Tomahawk

Трамп: США могут дать Tomahawk Украине, если конфликт не урегулируют

Если конфликт на Украине не будет урегулирован, то США могут передать ВСУ дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом заявил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что может обсудить вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным и предупредить о поставке ракет, если ситуация не стабилизируется.

«Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — добавил глава Белого дома.

По словам Трампа, у него состоялся хороший разговор с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер ранее сообщил, что одной из тем переговоров стало дальнобойное оружие.

Зеленский отметил, что они детально обсудили усиление украинской противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ якобы будут применять Tomahawk исключительно против военных целей, если США согласятся их передать.