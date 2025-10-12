Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk на Украине

Зеленский: ВСУ будут применять Tomahawk только против военных целей

Украинская армия якобы будет применять крылатые ракеты Tomahawk исключительно против военных целей, если США согласятся их передать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова привело агентство Reuters.

«Зеленский заявил, что Украина будет использовать ракеты Tomahawk только для достижения военных целей и не будет атаковать мирное население в России», — отметили в материале.

В воскресенье, 12 октября, глава киевского режима провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили поставки Tomahawk и усиление украинской противовоздушной обороны. Однако итогового решении о передаче дальнобойного оружия ВСУ принято не было.

Ранее на Западе усомнились, что Украина сможет запустить ракеты Tomahawk в сторону России. Журналисты напомнили, что Пентагон не даст согласие на их передачу, так как запасы этого оружия у США слишком малы.