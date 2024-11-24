Песков оценил вероятное изменение политики США по Украине при Трампе

Россия не возлагает больших надежд на изменение политики США по Украине после прихода к власти Дональда Трампа. Но пока оценивать поведение и прогнозировать шаги нового американского лидера рано. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Он пояснил, что действующий президент США Джо Байден избрал путь конфронтации, что привело к полной потере диалога.

«Мы с вами не носим розовые очки, и пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии, или он будет ее менять. Мы этого не знаем. Мы увидим это с вами в третьей декаде января», — заявил Песков.

В ходе интервью представитель Кремля назвал испытания новой баллистической ракеты «Орешник» прямым сигналом Западу, который своими действиями показал, что готов на все ради стратегического поражения России.

Песков добавил, что недружественные страны не остановили даже постоянные заявления, которые им адресовал глава государства Владимир Путин.