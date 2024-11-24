Президент Владимир Путин еще несколько месяцев назад четко предупреждал Запад об ответе страны на разрешения для ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Но там не прислушались, отсюда возникла необходимость решительных шагов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

«Выступая в Петербурге пару месяцев назад, Путин четко предупреждал об этом, он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный», — напомнил пресс-секретарь президента.

По его словам, у России была слабая надежда, что страны прислушались к этому, но в конечном счете их действия стали смесью оголтелости партии войны и жажды внутриполитической мести. А срослись все эти факторы в Вашингтоне.

Именно поэтому, продолжил он, потребовались такие решительные шаги и подобные жесткие заявления президента.

«Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждения Путина, отсюда возникла эта ситуация», — заключил Песков.