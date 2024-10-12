Песков оценил оскорбления Харрис в адрес Путина

Риторика кандидата в президенты США Камалы Харрис в отношении лидеров других стран является квинтэссенцией модели международных отношений, которую пытаются навязать Соединенные Штаты. Такой оценкой официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину.

По его мнению, высшие правящие круги США «впитали такую политическую культуру».

«Это, собственно, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, <…> которая все меньше нравится мировому большинству. В этом суть происходящего», — отметил Песков.

Харрис допустила оскорбления в адрес президента России Владимира Путина во время обсуждения книги журналиста Боба Вудворда «Война». Политик назвала российского лидера диктатором.

В посольстве России в США ранее заявили, что грубость кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис, допущенная в адрес Путина, говорит о бессилии американских правящих кругов.