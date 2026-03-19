Песков отметил героизм журналистов, работающих в горячих точках

«Много наших журналистов отдали свои жизни, освещая события на Донбассе, на Украине, в том числе и в случае, о котором вы говорите. Конечно, это всегда большая трагедия и большое геройство со стороны этих журналистов», — отметил Песков.

Журналисты RT получили ранения во время израильской атаки на Ливан. Под удар попали глава бюро Стив Суини и его оператор Али Рида. По их словам, самолет целенаправленно точным ударом атаковал автомобиль журналистов, которые снимали репортаж о нападениях Израиля на мосты, связывающие юг Ливана с остальной частью страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по машине журналистов был неслучайным. Она призвала международные организации отреагировать.