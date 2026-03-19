Журналисты RT получили ранения на юге Ливана

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор получили ранения в результате израильской атаки. По их словам, израильский самолет выпустил ракету по автомобилю, когда они пересекали мост рядом с военной базой на юге Ливана, сообщил телеканал .

Они в сознании и получают медицинскую помощь в госпитале. Шрапнель от взрыва повредила их конечности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар на юге Ливана, в результате которого пострадали журналисты, был неслучайным. Она призвала международные организации отреагировать.

«На фоне убийства двух сотен журналистов в Газе случившееся сегодня случайным назвать нельзя. Тем более ракета попала не в „важный стратегический военный объект“, а в место проведения репортажа», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее удар Израиля полностью разрушил здание рядом с офисом RT в Иране. Редакция тоже получила повреждения.