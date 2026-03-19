Пострадавший во время ракетного удара журналист RT вышел в эфир

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини вышел в эфир после получения ранений от удара израильской ракеты. Об этом сообщил телеграм-канал издания.

«У меня было осколочное ранение в руку, осколок глубоко засел в мышце, вот здесь. Его уже извлекли. И вот он — в этом контейнере», — сказал Суини.

Он отметил, что израильский истребитель провел точный удар. В это время журналисты RT снимали репортаж о нападениях Израиля на мосты, связывающие юг Ливана с остальной частью страны. Вместе с Суини пострадал оператор Али Рида.

«Глава нашего бюро в Ливане Стив Суини и его оператор чудом остались живы после того, как по ним выпустили ракету израильские военные. Посылаем запрос в ЦАХАЛ — с какого РОСКОМНАДЗОР они бьют по журналистам?» — написала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по югу Ливана, в результате которого пострадали журналисты, был преднамеренным.