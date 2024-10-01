Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с Нетаньяху

Песков: в планах Путина нет телефонного разговора с Нетаньяху

Телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не значится в планах президента РФ Владимира Путина. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос издания, планируются ли такие переговоры сегодня вечером, Песков ответил, что таких планов нет.

О возможных переговорах Путина и Нетаньяху сообщил израильский новостной сайт Ynet. По данным издания, офис израильского премьера надеется «убедить» Кремль «надавить» на Иран, чтобы тот отказался от ударов по Израилю.

Во вторник иранские военные выпустили по территории Израиля около 500 ракет, сообщили израильские СМИ. Часть снарядов сбили системы ПВО, но уже зафиксированы попадания по целям в крупных городах.