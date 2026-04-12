Россия своими размерами и мощью всегда пугала многих европейцев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос, почему Европа считает Россию исчадием ада, а к действиям США в Иране и Венесуэле относится сдержаннее, Песков отметил, что Великобритании, Польше и другим странам всегда было удобно использовать ее как мнимого врага для решения внутриполитических задач.

«Рисовать образ внешнего врага — всегда удобно для внутриполитических целей. Испокон веков британцы это делали, наши вечные друзья британцы, наши вечные друзья поляки, ряд других европейских стран», — сказал Песков.

Он назвал такое положение дел исторической доминантой. Также пресс-секретарь президента заявил, что отказ европейских стран от российских энергоносителей говорит о близорукости их руководства, хотя некоторые лидеры выступают за более прагматичный подход.