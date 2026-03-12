Павел: даже кризис не заставит Чехию вернуться к закупке российской нефти

Власти Чехии больше не будут закупать российские энергоносители, как бы не сложилась ситуация на нефтяном рынке. Об этом заявил президент страны Петр Павел после переговоров в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой, сообщил LRT .

«Мы снизили нашу зависимость от российских источников энергии. Это окончательное решение, и технически его даже невозможно возобновить», — сказал Павел.

Он добавил, что потребности страны смогли удовлетворить за счет источников энергии, поступающих с юга и запада.

Прага перестала закупать российские нефть и газ в 2025 году. Это произошло благодаря модернизации трансальпийского трубопровода TAL, транспортирующего нефть из Италии через Германию в Чехию.

Ранее политолог Спартак Барановский рассказал, что из-за блокады Ормузского пролива вырастут цены на нефть и газ.