Москва подтвердила приглашение на 9 Мая зарубежным гостям

Россия пригласила несколько зарубежных государственных деятелей на празднование 9 Мая. Об сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

«Уже несколько человек, как я сказал, изъявили желание (приехать — прим. ред.), и мы подтвердили им приглашение», — сказал Ушаков.

Помощник президента не назвал имена иностранных лидеров, которые приедут в Россию на празднование Дня Победы.

Ранее стало известно, что лидер правящей в Республике Сербской партии Милорад Додик приедет в мае в Россию и будет на военном параде в Москве. Также он планирует посетить Петербург.