В Сети и телегрм-каналах распространилась информация о том, что в Москве якобы не будут проводить парад Победы 9 Мая. 360.ru проверил эти данные.

Фейк

Ряд телеграм-каналов сообщил, что в 2026 году в столице якобы отменят традиционный парад Победы. Эти сообщения активно распространяют украинские ресурсы, которые пытаются пропихнуть свои нарративы.

Правда

Информация об отмене парада Победы не соответствует действительности. В Кремле опровергли эти слухи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к празднованию продолжается. Журналистка и блогер Ксения Собчак процитировала представителя Кремля в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ранее Песков также сообщал, что список иностранных гостей объявят после подтверждения их участия. Москва рассчитывает принять представителей дружественных стран.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что ряд зарубежных лидеров уже выразили желание приехать на празднование 9 Мая. Он отметил, что российская сторона уже подтвердила готовность принять этих гостей.

Кроме того, в Кремле уже объявили о проведении генеральной репетиции парада. Она состоится 7 мая на Красной площади. О подготовке к мероприятию также свидетельствует аккредитация журналистов.

О том, что парад Победы в Москве будут проводить в традиционном виде, изданию «Абзац» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий выразил надежду, что киевский режим не сможет помешать и пролету авиации.

Таким образом, информация о том, что парад Победы в Москве отменят, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.