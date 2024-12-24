Песков не назвал точную дату послания Путина Федеральному собранию

Точную дату послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не определили. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет точной даты», — подчеркнул он.

Ранее глава государства провел традиционную линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Он подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов.

Позже Песков, выступавший модератором мероприятия, признался, что некоторые представители прессы злоупотребляли микрофоном, поэтому их приходилось одергивать. Он просил журналистов задавать Путину по одному вопросу, чтобы не «красть время коллег».

Президент рассказал о баллистической ракете «Орешник», ситуации на Украине, замедлении YouTube и о других темах. По итогам выступления Путина 360.ru собрал топ-13 вопросов, на которые ответил российский лидер.