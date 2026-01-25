Песков назвал Трампа опытным политиком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал американского лидера Дональда Трампа как опытного политика. Своим мнением он поделился в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным .

«Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса. И он отстаивает и свои интересы, и, конечно, в первую очередь интересы своей страны», — заявил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал реакцию на публикацию переписки Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что Европа встала на дыбы. Но когда Макрон публиковал разговор с российским лидером Владимиром Путиным, никто не возмущался.

Ранее Песков назвал главное условие России на переговорах по Украине — вывод ВСУ с территории ДНР. США, в свою очередь, заявили о прогрессе в переговорах в Абу-Даби.