«Европа встала на дыбы». Песков — о реакции на публикацию переписки Трампа и Макрона

Песков: Европа встала на дыбы после публикации Трампом переписки с Макроном

Европа возмутилась, когда президент США Дональд Трамп обнародовал переписку с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но такой реакции не было, когда французский лидер обнародовал запись разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину .

«Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал», — сказал Песков.

Трамп поделился в соцсети Truth Social скриншотами личных сообщений от Макрона и Рютте. В ней Макрон подчеркивал, что у него с Трампом схожее видение ситуации в Сирии. Президент также отметил, что Франция и США способны на значительные успехи в Иране.

Французский политик предлагал провести встречу G7 в Париже с участием России. Также Макрон пригласил Трампа поужинать в столице Франции.

Публикация Трампом переписки с Макроном «привела в ужас» европейских политиков и подорвала доверие к Вашингтону, написало издание Politico. Один европейский дипломат назвал действия Трампа неприемлемыми и выразил надежду, что это приведет к отказу лидеров от общения в мессенджерах.

Ранее Трамп высмеял Макрона из-за темных очков на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Американский лидер поинтересовался: «Что за фигня случилась?»