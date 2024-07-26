Песков назвал премьера Венгрии Виктора Орбана «европейским смутьяном»

Премьер Венгрии Виктор Орбан — «европейский смутьян». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа опубликовал Telegram-канал «Мастерской новых медиа ».

«Такой enfant terrible (французское выражение, появившееся в XIX веке, которое буквально означает „ужасный ребенок“ — прим. ред.) европейский. Он же не сказал: „Я поддерживаю Россию“. Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — сказал Песков.

Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. В Евросоюзе возникли разногласия из-за визита Орбана. Но по итогам поездки политик написал письмо лидерам ЕС.

Ранее Венгрия забила тревогу из-за грядущего по вине Украины дефицита топлива. Глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш заявил, что урегулировать вопрос нужно до сентября.