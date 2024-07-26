Венгрия забила тревогу из-за грядущего по вине Украины дефицита топлива

Офис Орбана: Венгрия осенью столкнется с нехваткой топлива из-за Украины

Связанные с транзитом российской нефти вопросы следует решать как можно скорее, в противном случае Венгрии грозит дефицит топлива. Об этом на брифинге заявил глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, урегулировать вопрос с нефтью необходимо до сентября. Гуйяш подчеркнул, что у страны есть запасы топлива, но они рано или поздно закончатся.

Он раскритиковал действия Украины и осудил ее руководство за остановку транзита. Глава администрации добавил, что власти шантажируют таким образом не только Венгрию, но и Словакию, которая выступает за начало мирных переговоров и урегулирование украинского кризиса.

Ранее Евросоюз отказался поддерживать требование двух стран, выступающих за возобновление транзита нефти через Украину. В газете Financial Times подчеркнули, что один из европейских дипломатов указал на серьезные последствия в случае приостановки поставок топлива.

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