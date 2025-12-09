Песков назвал «полной глупостью» заявление о подготовке нападения России на НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО откровенной глупостью. По словам Пескова, такие утверждения, якобы содержащиеся в некоторых государственных доктринах, не имеют под собой никаких оснований.

«Что касается подготовки к нападению на НАТО — это полная глупость. Опять же призываю всех слушать первоисточник — нашего президента Путина», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Внесенные в Стратегию национальной безопасности США корректировки во многих аспектах соответствуют видению России, отметил Песков. По его словам, нынешняя администрация США коренным образом отличается от предыдущих.

Ранее Песков заявил, что России важно понимать итоги работы США и Украины. Владимир Путин встретился в Москве 2 декабря с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Они обсудили американский мирный план. Затем представители США провели несколько встреч с украинскими властями.