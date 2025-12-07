В Кремле оценили изменения в Стратегии нацбезопасности США

Внесенные в Стратегию национальной безопасности США корректировки во многих аспектах соответствуют видению России. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нынешняя администрация США коренным образом отличается от предыдущих. Президент Трамп силен во внутренних позициях, это дает ему корректировать концепцию в соответствии со своим видением. Корректировки во многом соответствуют и нашему видению», — сказал он.

Песков добавил, что новая Стратегия нацбезопасности Соединенных Штатов способна стать залогом для продолжения работы над урегулированием конфликта на Украине, отметили «Известия». При этом он подчеркнул, что необходимо следить за тем, как эту стратегию начнут реализовывать.

«Бывает, когда очень красиво, но „дипстейт“ делает все по-другому. Поэтому нужно внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция», — добавил пресс-секретарь президента России.

Западные СМИ заметили, что Стратегия нацбезопасности США избегает прямой критики в адрес России.