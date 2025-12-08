Песков заявил, что России важно понимать итоги работы США и Украины

Москве важно понять, к чему пришли США и Украина после консультаций в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером. И потом Уиткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Владимир Путин 2 декабря в Москве встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, чтобы обсудить американский мирный план. После этого американские представители провели несколько встреч с украинскими властями.

Спустя несколько дней, 6 декабря, Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Накануне Дональд Трамп выразил разочарование, поскольку Зеленский еще не ознакомился с новым проектом мирного плана.

Ранее журналисты издания Der Tagesspiegel написали, что Зеленский должен согласиться на территориальные уступки, ведь у него другого выбора.