Песков назвал освобождение Бутягина сложным и успешным процессом

«Это был сложный, ответственный процесс, его с успехом провели и финализировали наши спецслужбы», — подчеркнул Песков.

ФСБ России сообщила, что ученого Александра Бутягина обменяли на двух молдавских офицеров спецслужб. Операция, в которой участвовал КГБ Белоруссии, была многоэтапной и завершилась возвращением археолога.

В декабре 2025 года в Варшаве задержали сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Его обвинили в раскопках в Крыму, которые украинское правительство считает незаконными. Ученого собирались судить без предварительных следственных действий.