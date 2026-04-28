Пятерых граждан России и Белоруссии обменяли на пятерых европейцев, осужденных за шпионаж. Об этом сообщило белорусское информагентство БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности республики.

Среди переданных европейской стороне — белорусский и польский журналист Анджей Почобут, которого встретил лично премьер Дональд Туск. Также в России и Белоруссии, по данным польского издания Onet, освободили двоих граждан Польши и двоих — Молдавии.

В свою очередь, Федеральная служба безопасности сообщила, что Польша передала России заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина, которому грозила экстрадиция на Украину. Кроме того, европейская сторона отдала жену одного из российских военнослужащих. В обмен на них свободу получили двое офицеров молдавских спецслужб.

Всего в переговорах участвовали представители спецслужб нескольких стран: России, Белоруссии, Польши, Молдавии, Румынии, США и других.