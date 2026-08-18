RT: ЕС получает миллионы евро на поставках БПЛА-стартапов из Эстонии на Украину

Евросоюз зарабатывает миллионы евро на передаче оборудования БПЛА-стартапов из Эстонии на Украину. Об этом сообщил RT .

Журналисты выяснили, что семь подобных компаний с 2022 года заработали около 450 миллионов евро. Общая сумма, вложенная сообществом на развитие военного IT-кластера, достигла 1,5 миллиарда евро.

Одни компании продают мобильные станции обнаружения и разведки, другие программируют ИИ для дронов, третьи производят беспилотники.

Речь идет об эстонских компаниях Lendurai, Frankenburg Technologies, Cybernetica, Meridein Grupp, DefSecIntel, Threod Systems и Milrem Robotics.

Всего в этих фирмах работают порядка 900 человек. Их выручка после февраля 2022 года резко увеличилась с десятков до сотен миллионов евро в год. Ключевыми фигурами в них выступают чиновники Минобороны страны и бывшие эстонские военные, заключило издание.

Ранее стало известно, что проект «Антироссия» обошелся Западу в 200 миллиардов долларов.