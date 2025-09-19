Президент США Дональд Трамп прилагает усилия для мирного урегулирования украинского кризиса, поэтому его эмоциональность вполне понятна. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера, что президент РФ Владимир Путин его якобы «подвел».

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин также остается приверженцем дипломатического урегулирования конфликта. Однако киевский режим и европейские страны стараются сделать все для продолжения конфликта, сказал Песков и добавил, что это создает препятствие для мирного разрешения ситуации.