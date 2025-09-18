Президент США Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин «подвел его» в вопросе мирного процесса по Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава государства добавил, что надеялся быстро завершить конфликт в секторе Газа и на Украине.

«Путин меня подвел. Действительно подвел», — подчеркнул Трамп.

Он объяснил, что питал надежды быстрее добиться перемирия благодаря контактам с российским коллегой.

«Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным», — рассказал он.

Трамп уточнил, что продолжает верить в возможность мирного урегулирования конфликта, несмотря на трудности.

Ранее политику американского лидера в украинском вопросе объяснил предприниматель Виктор Бут. По его словам, он не собирается безвозмездно помогать Европе и Украине. Вместо этого он добивается прекращения покупки энергоресурсов у Индии и приостановке торговли с Китаем, сообщил Бут. Он добавил, что страны Евросоюза не готовы к такому сценарию.