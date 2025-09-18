«Не время просить». Трамп сделал странное заявление о Путине

Трамп: сейчас не время просить Путина о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не время просить российского лидера Владимира Путина о прекращении огня. Своими мыслями глава Белого дома поделился с журналистами на борту Air Force One, его слова опубликовали американские СМИ.

«Кажется, сейчас не время просить от Путина прекращения огня. Если мне придется требовать, я приму жесткие меры», — заявил американский лидер.

Трамп предложил другое решение, благодаря которому удастся разрешить конфликт. Он заявил, что необходимо продолжить снижать цены на нефть, поскольку когда они упадут, военный конфликт закончится. По мнению Трампа, у Путина не будет другого выхода.

Ранее на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером американский президент заявил, что ситуация на Украине «шла к третьей мировой войне», однако теперь риск глобального конфликта снижен.