Песков исключил поездку Путина на саммит G20 в США

Песков: речи о поездке Путина на саммит G20 в Майами не идет

Вопрос о возможной поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами не рассматривается. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам.

«Нет, об этом речи не идет», — процитировало его РИА «Новости».

В ноябре прошлого года заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин сообщал, что на саммите «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге некоторые страны G20 предложили России наладить экономическое сотрудничество. Раскрывать, какие государства выступили с такой инициативой, политик не стал.

Президенты России и Китая не присутствовали на этом саммите, вместо них мероприятие посетили официальные делегации.

США полностью проигнорировали встречу«Большой двадцатки» из-за «плохого обращения» властей ЮАР к белым фермерам. Глава Белого дома Дональд Трамп также назвал выбор Йоханнесбурга площадкой для саммита полным позором.