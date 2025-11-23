Недружественные страны из G20 предложили России наладить экономическое сотрудничество

На саммите G20 в Йоханнесбурге представители государств, входящих в перечень недружественных, выступили с предложениями по экономическому сотрудничеству с Россией. Об этом заявил глава российской делегации, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

«Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали», — процитировало его РИА «Новости».

Орешкин подчеркнул, что это была не одна, не две, а несколько стран. С частью из них удалось провести конструктивное обсуждение совместной повестки дня.

Саммит G20 прошел в Йоханнесбурге 22–23 ноября. Встреча отличилась отсутствием лидеров России, США и Китая: делегацию Пекина возглавил премьер Госсовета Ли Цян, а Вашингтон полностью проигнорировал событие из-за обвинений по поводу позиции насчет политики ЮАР.