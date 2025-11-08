Трамп назвал позором проведение саммита G20 в ЮАР

Никто из представителей США не отправится на саммит G20 в ЮАР из-за нарушений прав белых фермеров. Об этом объявил на своей странице в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что считает позорным проведение международного мероприятия в ЮАР.

«Это полный позор, что саммит G20 пройдет в Южной Африке. Африканеров (людей, происходящие от нидерландских переселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) убивают и жестоко истребляют, их земли и фермы незаконно отбирают», — написал Трамп.

Президент США добавил, что, пока нарушения прав человека сохраняются, ни один из американских чиновников не приедет на предстоящую встречу.

«С нетерпением жду проведения саммита G20 в 2026 году в Майами, штат Флорида», — подытожил Трамп.

Саммит лидеров стран G20 пройдет 21 и 22 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию на предстоящем мероприятии возглавит помощник президента Максим Орешкин. Вместе с ним в ЮАР отправится заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.