Песков допустил разблокировку WhatsApp в России при одном условии

WhatsApp* может возобновить работу в России, если корпорация Meta* начнет выполнять российское законодательство и вступит в диалог с властями. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в комментарии ТАСС .

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta* будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков.

При сохранении «бескомпромиссной позиции» и неготовности ориентироваться на российские законы, по его словам, у мессенджера «шансов нет».

Накануне домен WhatsApp* исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, после чего сервис стал полностью недоступен для российских пользователей. В Кремле ранее заявляли, что решение о блокировках принимает РКН в рамках своих полномочий.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.