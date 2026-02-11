WhatsApp полностью отключили в России

Домен мессенджера WhatsApp* перестал работать в Национальной системе доменных имен России (НСДИ). Об этом сообщил «Хабр» со ссылкой на данные DNS-серверов Роскомнадзора.

Записи WhatsApp.com исчезли из инфраструктуры НСДИ, созданной в рамках закона о суверенном интернете. Ранее регулятор аналогичным образом убрал домен YouTube. В других DNS-серверах оба ресурса по-прежнему числятся.

Для пользователей это значит, что при попытке зайти в WhatsApp* напрямую без дополнительных средств сетевое оборудование не может сопоставить адрес с IP-адресом сервера. Сервис становится полностью недоступен.

Профильные эксперты предположили, что Роскомнадзор мог убрать домены YouTube и WhatsApp* ради экономии мощностей технических средств противодействия угрозам. Ведомству может не хватать возможностей для одновременного замедления двух крупных ресурсов на фоне уже действующих ограничений Telegram.

Официального комментария от Роскомнадзора пока не поступало.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.