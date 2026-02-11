Песков выразил сожаления по поводу блокировки Telegram

Роскомнадзор вынужден вводить ограничения для Telegram, поскольку мессенджер не выполняет российские законы. На это указал РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь можно только выразить сожаления, в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять», — сказал он, комментируя замедление работы мессенджера.

Песков подчеркнул, что Роскомнадзор как раз и отвечает за то, чтобы компании соблюдали законодательство.

Говоря о возможном влиянии ограничений на связь в зоне СВО, Песков выразил сомнение в таком использовании мессенджера.

«Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера», — добавил он, посоветовав адресовать эти вопросы Минобороны.

Ранее РКН подтвердил, что продолжит вводить «последовательные ограничения» в отношении Telegram, пока мессенджер не начнет соблюдать требования о размещении серверов в России и защите данных.