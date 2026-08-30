Песков анонсировал насыщенную поездку Путина в Киргизию

Президент России Владимир Путин начинает продолжительную рабочую поездку, в рамках которой посетит Бишкек и Владивосток. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС .

«Очень будет сейчас длительная, насыщенная поездка у президента», — сказал представитель Кремля.

Сначала Путин проведет два дня в столице Киргизии, где 31 августа и 1 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. На его полях запланировано большое количество двусторонних встреч. В частности, ожидаются переговоры с лидерами Китая, Индии и ряда других государств.

После завершения саммита президент отправится во Владивосток. Там Путин примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября, при этом рабочая программа главы государства во Владивостоке запланирована на первые дни форума. Делегации более 70 стран и территорий подтвердили свое участие в мероприятии.