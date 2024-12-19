Путин: будем работать над перемещением госкомпаний и госорганов в регионы

Российские власти будут работать над тем, чтобы крупные государственные компании и госорганы перемещались в другие регионы страны. Об этом на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

«Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России», — сказал он.

Путин отметил, что такое перемещение подстегнет развитие регионов. Президент признал, что это сложный процесс.

Глава государства в ходе прямой линии рассказал, что льготная ипотека сохранится для новых регионов. Также условия со ставкой в 2% сохранятся и для жителей Арктики.

Также Путин признал, что Центробанк мог бы эффективнее использовать инструменты регулирования, не прибегая к повышению ключевой ставки.