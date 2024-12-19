Путин признал недоработки Центробанка в использовании ключевой ставки

Центробанк мог эффективнее использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на прямой линии в Гостином Дворе.

«Эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать летом», — отметил глава государства.

Ранее на прямой линии Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом. При этом он отметил, что зарплаты в реальном выражении выросли на 9%. Президент заявил, что ситуация в целом стабильная.

Безработица находится на рекордно низком уровне, указал президент. Она составила 2,3%. Рост промышленности при этом составляет 4,4%, а в перерабатывающей промышленности — 8,1%, добавил глава государства.